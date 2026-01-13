Crisi Salernitana la voce dei tifosi | Un' altra figuraccia

Dopo la recente crisi della Salernitana, i tifosi esprimono il loro malcontento con un coro di fischi e richieste rivolte al presidente Iervolino. La situazione evidenzia la tensione tra la squadra e la tifoseria, che chiede maggiori risultati e impegni concreti. Questa fase difficile sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra club e sostenitori per superare insieme le difficoltà attuali.

Disastro Salernitana, la voce dei tifosi: "Mercato imbarazzante, allenatore in confusione da esonerare" - Nel mirino dei supporter granata finisce non Raffaele ma anche Faggiano, dopo la prova sconcertante dei nuovi ... salernotoday.it

Salernitana, undici metri di rimpianti: Ferrari spreca e Raffaele rischia - Pesa come un macigno la grande occasione sciupata dall'attaccante argentino: rigore calciato debole e non angolato, tra le braccia del portiere ... today.it

Siracusa - Salernitana, il post gara con i commenti dei tifosi ?

PUNTO A C – Benevento capolista persino nella nebbia, Catania a fari spenti nella notte, Salernitana crisi infinita a cura di Giovanni Pio Marenna #LBDV - facebook.com facebook

