In Russia, ci sono casi in cui persone sotto effetto di alcol vengono coinvolte in attività militari. Un esempio riguarda un uomo che, sotto pressione, ha firmato un documento senza piena consapevolezza e si è ritrovato a combattere al fronte. La situazione mette in luce come, in alcuni casi, il consumo di alcol possa influenzare decisioni importanti e portare a conseguenze impreviste.

Roma, 7 aprile 2026 – In Russia conviene rimanere sobri, non solo per la propria salute, ma perché altrimenti si rischia di finire al fronte. È l’ultimo escamotage elaborato dal Cremlino per trovare forze frasche da inviare a combattere in Ucraina e far leva sulla più grande debolezza nazionale, ossia l’alcol. Secondo alcuni media russi, che hanno raccolto una serie di testimonianze, uomini in stato di ebbrezza vengono fermati, portati in uffici amministrativi e messi davanti a documenti da firmare. epa11598649 People pass a billboard showing a Russian soldier in St. Petersburg, Russia, 11 September 2024. Russian troops on 24 February 2022 entered Ukrainian territory in what Russian President Putin declared a 'Special Military Operation', starting an armed conflict. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russia manda in guerra gli ubriachi. “Firmi qui e chiudiamo il verbale”. Ma lo sventurato si ritrova al fronte

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La Russia e la guerra all'Iran. L'Ucraina e il caso Remeslo

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La Russia continua i lavori alla sua nuova navicella spaziale, che dovrebbe mandare in pensione in futuro, l'attuale Soyuz e Progress. Si chiama Orel, ed è in sviluppo da diversi anni. Non avevamo visto molto dallo scorso anno, ma ora Sergey Krikalev ha ann - facebook.com facebook

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