Il 6 aprile, durante la trasmissione “La ruota della fortuna”, si è assistito a una sfida tra Gerry Scotti e Samira Lui. Anche nel giorno di Pasquetta, il programma è andato in onda regolarmente, offrendo ai telespettatori la possibilità di seguire l’appuntamento quotidiano. La puntata ha visto i due protagonisti confrontarsi in diverse fasi del gioco, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Anche nella giornata di Pasquetta i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche lunedì 6 aprile il conduttore è tornato su Canale5 con l’imperdibile appuntamento de La Ruota della Fortuna, affiancato come da tradizione dalla splendida Samira Lui. A dare il là alla puntata è come sempre la band dei Fortuna Five, mentre ad occupare il posto della campionessa c’è ancora la signora Pasqua che ha vinto proprio la puntata del 5 aprile. La concorrente, scherzando con Gerry, accetta per l’occasione di farsi chiamare Pasquetta, anche se il suo soprannome è Pasquita. A sfidarla ci sono due giovani ragazzi: Mattia, addetto marketing di Aprilia, e Giovanni, junior designer della provincia di Parma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La ruota della fortuna, 6 aprile: si accende la sfida tra Gerry Scotti e Samira Lui

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