La Ruota della Fortuna Gerry Scotti sfida Sanremo 2026 E Samira Lui è un sogno

La puntata del 24 febbraio de La Ruota della Fortuna va in onda in formato più smart per non sovrapporsi troppo a Sanremo 2026. La settimana dedicata al Festival è ormai iniziata e tantissimi programmi hanno scelto di evitare lo scontro diretto. Per il programma di Gerry Scotti e Samira Lui però Mediaset ha scelto una strategia differente, forte del fedelissimo pubblico che segue lo show. La Ruota della Fortuna,. Anche La Ruota della Fortuna si adegua all’arrivo di Sanremo 2026 dunque e velocizza i tempi dello show. Il messaggio è chiaro: il programma non cerca di contrastare la kermesse condotta da Carlo Conti, ma punta comunque a non lasciare il pubblico da solo. 🔗 Leggi su Dilei.it

