Quindici telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono state effettuate tra fine marzo e inizio aprile, durante le quali si è deciso l'attacco all'Iran. Le conversazioni hanno coinvolto i due leader e hanno contribuito a definire le modalità dell'operazione militare. I dettagli di queste comunicazioni sono stati resi noti in seguito alla pubblicazione di documenti ufficiali.

Quindici telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno deciso il destino del Medio Oriente. L'attacco all'Iran era stato pianificato tra fine marzo e inizio aprile. Ma il 23 febbraio il primo ministro israeliano ha chiamato il presidente degli Stati Uniti. La telefonata che ha cambiato la storia del Medio Oriente. Perché Trump ha ordinato alla Cia di esaminare la soffiata proveniente dal Mossad. E cioè che la Guida Suprema Ali Khamenei e i capi dell'intelligence iraniana a giorni sarebbero stati tutti in un stesso luogo per una riunione operativa. Mentre a Ginevra gli inviati degli Usa Steve Witkoff e Jared Kushner tenevano il terzo round di colloqui, il Pentagono "ha definitivamente confermato che queste persone sarebbero state tutte insieme e che occorreva approfittarne", ha rivelato una fonte ad Axios. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, le 15 telefonate tra Netanyahu e Trump. Ecco come è stato deciso l'attacco

Cosa ci dice l’attacco di Trump e Netanyahu all’IranSe hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la...

Leggi anche: Ombre su Mohammed bin Salman dietro l'attacco Usa all'Iran, il doppio gioco nelle telefonate con Trump

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Approfondimenti e contenuti su Iran le 15 telefonate tra Netanyahu e....

Argomenti discussi: Iran, Tajani: migliaia telefonate, normale non avere subito una risposta; Il doppio gioco del principe saudita Mohammed bin Salman nell'attacco all'Iran: Le telefonate per convincere Trump, mentre in pubblico diceva l'opposto.

Le telefonate minatorie dei servizi segreti israeliani ai vertici dell’Iran: «Hai 12 ore per fuggire»Poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti di Israele sull’Iran, il 13 giugno, un’operazione parallela è entrata in azione: una campagna segreta di intimidazione da parte dell’intelligence israeliana ... lettera43.it