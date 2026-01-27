La partecipazione di Donald Trump alla convention repubblicana di Las Vegas rappresenta un passo importante nella sua strategia per influenzare le elezioni di midterm. L’evento, finalizzato a rafforzare il sostegno del partito, si inserisce in un quadro più ampio volto a consolidare il proprio ruolo politico e a indirizzare il voto in vista delle prossime consultazioni.

Una Convention dei repubblicani per il midterm. È l’ultima trovata di Donald Trump per cercare di salvare il suo futuro politico. La Casa Bianca comunica che il presidente è riuscito a ottenere dal G.O.P il via libera a “un incontro di midterm in stile convention America First, in linea con la sua visione di dare energia al partito questo autunno”. L’evento dovrebbe illustrare “le grandi cose che abbiamo fatto a partire dalle elezioni presidenziali del 2024”. In realtà, i segnali per Trump non sono per nulla buoni. Il suo indice di gradimento è molto basso. Le sue politiche – a partire dalla repressione violenta scatenata dall’ICE a Minneapolis e in molte città americane – sono sempre meno popolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La corsa di Trump per salvarsi alle elezioni di midterm: da una convention repubblicana a Las Vegas ai nuovi collegi per diluire il voto di neri e ispanici

Recentemente, è emersa notizia di un'indagine federale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

L'articolo esplora le dinamiche politiche tra Meloni, Trump e Zelensky, rivelando retroscena e strategie nascoste.

