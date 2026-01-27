La corsa di Trump per salvarsi alle elezioni di midterm | da una convention repubblicana a Las Vegas ai nuovi collegi per diluire il voto di neri e ispanici
La partecipazione di Donald Trump alla convention repubblicana di Las Vegas rappresenta un passo importante nella sua strategia per influenzare le elezioni di midterm. L’evento, finalizzato a rafforzare il sostegno del partito, si inserisce in un quadro più ampio volto a consolidare il proprio ruolo politico e a indirizzare il voto in vista delle prossime consultazioni.
Una Convention dei repubblicani per il midterm. È l’ultima trovata di Donald Trump per cercare di salvare il suo futuro politico. La Casa Bianca comunica che il presidente è riuscito a ottenere dal G.O.P il via libera a “un incontro di midterm in stile convention America First, in linea con la sua visione di dare energia al partito questo autunno”. L’evento dovrebbe illustrare “le grandi cose che abbiamo fatto a partire dalle elezioni presidenziali del 2024”. In realtà, i segnali per Trump non sono per nulla buoni. Il suo indice di gradimento è molto basso. Le sue politiche – a partire dalla repressione violenta scatenata dall’ICE a Minneapolis e in molte città americane – sono sempre meno popolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
L’indagine su Powell e il piano di Trump per le elezioni di midterm
Recentemente, è emersa notizia di un'indagine federale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.
Meloni messaggera di Trump, tenta di convincere Zelensky ad arrendersi, il tycoon teme per le elezioni di midterm - RETROSCENA
L'articolo esplora le dinamiche politiche tra Meloni, Trump e Zelensky, rivelando retroscena e strategie nascoste.
Argomenti discussi: Trump vs Xi | La competizione tra Cina e Stati Uniti, e l’ordine mondiale sospeso; I dazi e la razionalità di Trump - Appunti; Trump: Avremo la sovranità sulle basi in Groenlandia; Rinnovabili, Irena: Le critiche di Trump? I dati dicono altro.
ICE, il passo indietro di Trump: lasceranno oggi Minneapolis Gregory Bovino e altri agentiNelle prossime ore l'agente che ha guidato l'operazione dell'ICE a Minneapolis, Gregory Bovino, dovrebbe lasciare la città con lui anche altri agenti. Trump ha annunciato l'arrivo in città di Tom Homa ... tg.la7.it
Cose dell'altro mondo, la newsletter. È partita la lunga corsa all'Onu, sotto scacco di TrumpNel numero del 20 novembre anche un ritratto di Stephen Miller, il trumpianissimo; l'eterno Museveni in Uganda; il sacro sumo in Giappone; la malattia di ... huffingtonpost.it
Al Super Bowl del 2021 un uomo di Las Vegas ha sorpreso tutti entrando in campo quasi nudo, venendo rapidamente catturato e arrestato. Ma questa azione aveva un incredibile retroscena, dato che il soggetto aveva scommesso più di 50.000 dollari sul fatto - facebook.com facebook
Al CES di Las Vegas le START-UP ITALIANE presentano soluzioni avanzate in ambito sicurezza, robotica, energia e FORMAZIONE, dimostrando la capacità di trasformare ricerca e competenze tecnologiche in applicazioni industriali e modelli di business con x.com
