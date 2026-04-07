Nel 2022, la separazione tra il calciatore e il club partenopeo si è verificata in modo improvviso, pochi minuti prima della partenza per Torino, dove la squadra avrebbe affrontato la Juventus. Dopo aver lasciato il Napoli, il calciatore ha scelto di trasferirsi in Canada, unendosi a un club della Major League Soccer. La decisione ha segnato un cambio di percorso per il calciatore, che ha lasciato l’Italia per una nuova sfida all’estero.

La notizia della separazione tra Insigne e il Napoli era arrivata nel 2022, in maniera brusca. Gli azzurri stavano partendo per Torino, dove li aspettava la Juventus, e Insigne alla fine aveva deciso di accettare l'offerta di Toronto, dove sarebbe diventato un nuovo giocatore della MLS. «Il presidente ha fatto la sua scelta e io la mia», aveva chiosato in maniera gelida. In Canada era atteso da uno stipendio complessivo da oltre 45 milioni di euro, una cifra che sarebbe continuata a girare nei mesi successivi per giustificare o colpevolizzare la sua scelta. «Posso dire solo una cosa: non è colpa di Lorenzo», assicurò il fratello Roberto, anche lui calciatore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La rinascita pescarese di Insigne

La pescarese Hoverfly premiata come migliore azienda di elicotteri in ItaliaBest Luxury Helicopter Service in Italy ovvero migliore azienda di elicotteri in Italia.

Niente acqua in 9 comuni del Pescarese per la sostituzione di una saracinescaNiente acqua in nove comuni della provincia di Pescara nella giornata di lunedì 23 febbraio.

LOTTA RIAPERTA LA RINASCITA DEL PESCARA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA | ANALISI TATTICA

Argomenti più discussi: Insigne fa volare il Pescara, lo stop di Palermo e Monza e tutti i gol Serie BKT; 1500 euro al mese: si è offerto con lo stipendio base per tornare al Napoli | Ma De Laurentiis chiude la porta: è troppo ingombrante; Serie – Di Nardo trascinatore del Pescara: Vogliamo questa salvezza; Catanzaro - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT.

Il Delfino sulla... #Luna Non solo grazie a Lorenzo Insigne, ma per davvero grazie a Rosario Creati! Il super tifoso ha registrato il nome del Pescara, adesso per sempre in orbita sopra la Luna Sul sito della #NASA trovate tutte le informazioni! - facebook.com facebook

Tutto cominciò con questo testadecazzo, totalmente inadeguato ed esautorato, che al ritorno a San Siro boicottò la Nazionale, schierando Gabbiadini e lasciando Insigne in panca. E ora, il vecchio demmè, dice che non voleva manco andarci. A Gianpiè, Mava x.com