La pescarese Hoverfly premiata come migliore azienda di elicotteri in Italia

La Hoverfly di Pescara si aggiudica il premio come miglior servizio di elicotteri in Italia. Il riconoscimento arriva dal Luxury Lifestyle Awards, uno dei premi più importanti nel settore del lusso. La società si distingue per aver offerto, nel 2025, un servizio di alta qualità, che ha portato il nome di Pescara sotto i riflettori internazionali nel mondo degli elicotteri di lusso.

Best Luxury Helicopter Service in Italy ovvero migliore azienda di elicotteri in Italia.L'ambìto riconoscimento è stato assegnato, per il 2025, a Hoverfly dal Luxury Lifestyle Awards, prestigioso premio internazionale, con quasi venti anni di storia, dedicato alla promozione e alla celebrazione di aziende, beni e servizi di lusso a livello mondiale. «Hoverfly esemplifica il livello di competenza e il servizio incentrato sul cliente che definiscono l'eccellenza nell'aviazione privata moderna. Le capacità tecniche, gli investimenti in velivoli all'avanguardia e l'attenzione all'esperienza del cliente dimostrano perché l'azienda sia apprezzata in Italia e all'estero.🔗 Leggi su Ilpescara.it

