Niente acqua in 9 comuni del Pescarese per la sostituzione di una saracinesca

L'acqua è stata interrotta lunedì 23 febbraio in nove comuni del Pescarese a causa della sostituzione di una saracinesca. La società Aca ha comunicato che i residenti di Abbateggio, Alanno, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Scafa, Manoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Serramonacesca non avranno acqua ai rubinetti per tutta la giornata. La chiusura riguarda un impianto idrico collegato a un lavoro di manutenzione. Le autorità locali invitano i cittadini a fare scorte d’acqua e a rispettare le indicazioni.

Niente acqua in nove comuni della provincia di Pescara nella giornata di lunedì 23 febbraio.I rubinetti, come informa l'Aca, resteranno a secco ad Abbateggio, Alanno, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Roccamorice, Scafa, Manoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Serramonacesca. A motivare l'interruzione dell'erogazione idrica è un intervento straordinario di sostituzione saracinesca nel partitore sorgente “La Morgia”. L'acqua mancherà dalle ore 10 alle 16:30. L'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre, pertanto l'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto a quello indicato, soprattutto nelle zone più elevate, essendo queste ultime idraulicamente più sfavorite.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Cresce il fronte dei sindaci che chiede il Fondo unico per la viabilità: tra i 75 comuni anche 7 del Pescarese Leggi anche: I piccoli comuni del Pescarese sono i più smart: utilizzo oltre il 40% della nuova super app Poste italiane Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Melfi, niente acqua in queste 3 zone; Maratona di Bologna, sulla scia di Parigi: niente bottigliette ai ristori; Un guasto elettrico causa un nuovo stop idrico e scoppia la protesta: L’acqua è un diritto; Benevento, la denuncia dei genitori della Commissione Mensa: 'Intonaco pericolante, ruggine e niente acqua calda al centro cottura. Si intervenga'. Niente acqua in 9 comuni del Pescarese per la sostituzione di una saracinescaNiente acqua in nove comuni della provincia di Pescara nella giornata di lunedì 23 febbraio. I rubinetti, come informa l'Aca, resteranno a secco ad Abbateggio, Alanno, Caramanico Terme, ... ilpescara.it Niente acqua nel lago Gorgo, la denuncia del Consorzio Arancia di Ribera DOP #Agrigento #Cronaca - facebook.com facebook