La Rai riscopre la Sarfatti critica d’arte amante del Duce

La Rai ha deciso di riproporre la figura di Margherita Sarfatti, critica d’arte e intellettuale italiana, in occasione del 146° anniversario della sua nascita. Questa sera alle 22,10 su RaiStoria sarà trasmesso un documentario dedicato alla sua vita e alle sue attività. La figura di Sarfatti è nota anche per il suo rapporto con il regime fascista e il duce, aspetti che vengono affrontati nel programma.

La Rai riscopre Margherita Sarfatti. Lo fa celebrandone il 146esimo anniversario della nascita mandando in onda, stasera alle 22,10 su RaiStoria, il documentario Margherita Sarfatti. La regina senza corona diretto da Giulia Lorusso Caputi andata letteralmente alla scoperta della donna simbolo di un inedito mecenatismo al femminile e - si può ben dire - di un femminismo ante litteram ma fattuale in un’ epoca in cui l’Italia alle donne non lasciava ancora nemmeno il diritto di voto. Sarfatti, invece, con tutte le complessità insite nella sua personalità femminile impegnata e attiva nella società dell’epoca, ne divenne figura centrale. Molto più dell’amica, consigliera e amante di Mussolini che Margherita fu fin quando non fu costretta ad allontanarsi per via delle sue origini ebraiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Rai riscopre la Sarfatti, critica d’arte amante del Duce Leggi anche: Sarfatti assolta dalla giuria popolare: "Non fu solo l’amante del Duce" Leggi anche: Al grido di "duce, duce" devastata la casetta degli orti urbani alla Garbatella Argomenti più discussi: Red & Black: la Retrospettiva di Locarno79 riscopre la Hollywood della lista nera; È già un successo la mostra su Giotto e san Francesco: Perugia riscopre la nascita dell’arte moderna -; Progetto Novecento, l’Uni3 riscopre Emilio Salgari. In edicola con #Prealpina #Pasquetta | Varese riscopre le sue mete #Cadrezzate | Elia Del Grande di nuovo in fuga #LavenoMombello | Solidarietà tra le fiamme #Tradate | Imposte non pagate, buco da 5 milioni #Gavirate | Nuove culle per i persici #Busto - facebook.com facebook