Sarfatti assolta dalla giuria popolare | Non fu solo l’amante del Duce

Il verdetto finale per certi versi è sorprendente. Ma poi neanche troppo. La giuria popolare del Teatro Filodrammatici lunedì sera, al termine dello spettacolo “ La Storia a Processo “, un formata ideato da Elisa Greco, ha assolto Margherita Sarfatti con 106 voti a favore del proscioglimento e 80 a favore della condanna. Parliamo dell’intellettuale che sì, certo, fu amante di Benito Mussolini prima socialista e poi fondatore del fascismo, fu l’autrice della prima biografia ufficiale sul Duce, “Dux“, datata 1926, quando il regime era già stato instaurato. Ma è stata anche una donna all’avanguardia per la sua epoca, la prima critica d’arte italiana e, alla fine, una vittima anch’essa della dittatura mussoliniana, visto che dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938 la Sarfatti fu costretta a espatriare prima in Francia e poi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

