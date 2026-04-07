La Rai ha scelto Stefano De Martino come nuovo referente, portando Napoli al centro delle decisioni. La scelta ha suscitato reazioni tra chi considera la città un punto di riferimento per le attività mediatiche e politiche. La nomina di De Martino si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti all’interno dell’ente radiotelevisivo. La città partenopea continua a essere coinvolta in questioni di rilievo pubblico e amministrativo.

Napoli dall’inizio alla fine. La Rai, affidandosi a Stefano De Martino, leader televisivo del momento, gli ha appaltato il principio e il destino dell’enorme baraccone avendo in precedenza inanellato una sfilza di asfittici e squinternati programmi che hanno ridotto il cavallo di viale Mazzini a pelle e ossa. Il programma, “ Stasera tutto è possibile “, un Giochi senza frontiere in chiave comica, rappresenta la categoria junior dell’attività di de martino. Quel che ci pare degno di nota è che si produce a Napoli, l’energia espressiva è dentro la rumorosa ma efficace miscellanea partenopea, il cast è un documento esemplare del genius loci. La lingua italiana solo un intermezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Rai nelle mani di Stefano De Martino. E Napoli, come ai tempi della Dc, si ritrova al comando

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Sanremo, la prossima edizione nelle mani di Stefano De MartinoSi chiude il capitolo Conti, si apre quello di Stefano De Martino: sarà lui il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027.

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Stefano De Martino si ferma: la mossa finale della Rai che fa tremare Gerry ScottiAffari tuoi non va in onda il 26 marzo: stop per Stefano De Martino e la mossa Rai che riaccende la sfida con Gerry Scotti. donnaglamour.it

Alessandra Drusian e Fabio Ricci vogliono tornare al Festival di Sanremo. Ci hanno provato con Amadeus, con Carlo Conti, ci riproveranno con Stefano De Martino. Questa è la promessa dei Jalisse fatta. «La canzone a Stefano De Martino la manderemo, cer - facebook.com facebook