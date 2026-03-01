Sanremo la prossima edizione nelle mani di Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato annunciato come il conduttore del Festival di Sanremo 2027, succedendo a Conti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’evento si terrà nella prossima primavera. La scelta è stata fatta dagli organizzatori, che hanno confermato la presenza del conduttore come volto principale della manifestazione musicale.

