Perché ho lasciato la Rai La storica giornalista parla della sua decisione dopo anni

La giornalista ha deciso di lasciare la Rai dopo aver affrontato divergenze con la direzione sulla programmazione. La sua scelta nasce dalla volontà di cercare nuove opportunità e di seguire un percorso professionale diverso. Durante la sua carriera, ha condotto numerosi programmi di successo, diventando un punto di riferimento per il pubblico. Ora si apre a nuove sfide lontano dal servizio pubblico, lasciando un segno nella televisione italiana.

Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, presenza rassicurante nelle case degli italiani all'ora di cena. Poi, all'improvviso, la scelta di farsi da parte, di spegnere le luci e lasciare il centro della scena senza clamore. Una decisione che oggi racconta con lucidità, spiegando di aver voluto chiudere con il passato in modo definitivo. «Ho dato un taglio netto al passato e alla professione, decidendo di sparire anche dall'immaginario collettivo». Una frase che pesa come un macigno e che restituisce il senso di una rottura consapevole.

Clamoroso terremoto in Prema: perché la famiglia Rosin ha lasciato la sua squadra corse dopo 42 anniDopo 42 anni, la famiglia Rosin ha deciso di lasciare Prema Racing.

“Mi sono tolta 5 anni d’età perché me l’hanno suggerito. Dicevano che dopo i 40 per un’attrice è difficile lavorare. Ora ne ho quasi 76 e non ho mai lavorato tanto”: parla Anna GalienaAnna Galiena riflette sulla sua carriera, sottolineando come le percezioni sull’età nel mondo dello spettacolo siano spesso ingiuste.

Luciano Cannito: Perché ho lasciato Rossella Brescia dopo 20 anni e la chiosa glaciale di ToffaninLuciano Cannito ha commentato per la prima volta la fine della relazione vissuta con la ballerina Rossella Brescia ... gossipetv.com

Alberto Ravagnani: Difficoltà col celibato, fatica con gli altri preti e con la messa: perché ho lasciato il sacerdozioIl cosiddetto prete-influencer spiega la sua decisione, maturata proprio negli anni a Milano. Il mio cuore è rimasto lo stesso. Adesso è più libero, e più vero ... milanotoday.it

#VittorioBrumotti sbarca in Rai Brumotti dopo aver lasciato #StriscialaNotizia debutta in Rai e, insieme a #DomenicoMarocchi, sarà l'inviato de #LaVoltaBuona a #Sanremo. - facebook.com facebook

Oggi, 27 gennaio, Vincenzo Mollica spegne 73 candeline Dal suo ingresso in Rai nel 1980 ed il suo primo Sanremo l'anno seguente, nel 1981, non ha mai lasciato soli i telespettatori Rai #RaiRadio2 su @raiplaysound raiplaysound.it/audio/2023/01/… x.com