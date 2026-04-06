Il ritorno di Eugenia diventa un incubo: la donna, drogata da Leocadia e Lorenzo, aggredisce il Capitano con un tagliacarte. Teresa avverte Don Romulo e Petra. Vera indaga sul misterioso bracciale ricevuto da Lope. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia perde il controllo e aggredisce Don Lorenzo con un'arma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 7 aprile: Eugenia minaccia Don Lorenzo con un tagliacarte

La Promessa anticipazioni 21 febbraio: Eugenia accusa Don Lorenzo, Curro giura vendettaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia torna e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 aprile 2026: Eugenia sempre più confusa, Lorenzo vuol farla impazzire?Sarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa.

Temi più discussi: La promessa, le anticipazioni della settimana (dal 30 marzo al 4 aprile): Adriano e Catalina pronti a rimandare il viaggio di nozze; La Promessa: anticipazioni da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile! Jacobo ha ucciso Jana?; La promessa, anticipazioni 23-29 marzo 2026: clima teso a palazzo mentre Eugenia fa perdere le sue tracce; La promessa, le anticipazioni della settimana (5-11 aprile): Vera è dubbiosa del regalo di Lope; Maria si scontra con Petra.

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` " " - . Il 2 aprile 2026, Giovedì Santo, giorno in cui facciamo memoria dell'istituzione del sacerdozio, don Lorenzo ha lasciato questa vita terrena per celebrare l facebook