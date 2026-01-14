San Valentino sotto le stelle | weekend astronomico in agriturismo
Scopri un San Valentino unico con un weekend astronomico in agriturismo, immerso nella tranquillità della campagna siciliana. Un'occasione per condividere momenti autentici, osservare le stelle e apprezzare la quiete dell'inverno. Un’esperienza pensata per chi desidera vivere il giorno degli innamorati in modo semplice, rilassante e in armonia con la natura.
Un San Valentino diverso dal solito, da vivere lentamente, mano nella mano, sotto uno dei cieli più belli dell’inverno siciliano.Nel cuore della campagna tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, immersi nella Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto, si celebra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
