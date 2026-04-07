La pineta di Levante Dall’abuso di Maria Luisa alla ‘recompra’ del Comune

Il 6 aprile 1926, il Comune di Viareggio acquistò dal Demanio dello Stato la pineta di levante, nota come “Tenuta Arciducale”, per 2.7 milioni di lire. La proprietà si estende sulla costa e ha una storia lunga che coinvolge vari passaggi di proprietà e usi nel corso degli anni. Recentemente, si è parlato di un presunto abuso di proprietà e di una successiva “recompra” da parte dell’amministrazione comunale.

Cento anni fa, il 6 aprile 1926, il Comune di Viareggio acquistò dal Demanio dello Stato la pineta di levante, ex “Tenuta Arciducale”, per la somma di due milioni e settecentomila lire. Viareggio, dopo oltre cento anni, rientrò così in possesso di una parte del suo territorio che, come si legge in un documento del tempo, “era stato violentemente usurpato alla municipalità di Viareggio nel 1818 per atto dispotico dell’allora duchessa di Lucca Maria Luisa“. Ma vediamo, in sintesi, le tappe di quest’annosa vicenda. Il 30 marzo 1812 Felice Baciocchi, principe di Lucca e di Piombino, conferì al Comune di Viareggio una porzione dell’arenile di levante e il giorno dopo nominò una commissione per la “Piantazione delle Pinete, presieduta dal perito agrario Francesco Maria Butori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pineta di Levante. Dall’abuso di Maria Luisa alla ‘recompra’ del Comune Leggi anche: I 100 anni di Maria Luisa. Gli auguri del Comune Roma "stupefacente": come cambia l'abuso di sostanze nella Capitale. Dall'alcol alla cocaina: tutti i numeriGli ultimi dati sui nuovi utenti in cura nei Servizi per le dipendenze tracciano un quadro preoccupante sui nuovi utenti. Si parla di: Ponte del 2 giugno: le spiagge meno affollate dove fare il primo bagno (regione per regione). Torna la ‘Camminata’ nella pineta di LevanteTorna la 2a edizione della Camminata dietro la Befana: partenza alle 9.30 al ristorante Pesce Baloccco, percorso di 7 km tra Lecciona e Villa Borbone, pranzo su prenotazione. Aperta a tutti, anche ... lanazione.it Pineta di Levante da tutelare: Il degrado avanza sempre più. Va combattuto con decisioneViareggio, 29 luglio 2025 – La brutale aggressione subita lunedì scorso, da un runner lungo il Viale dei Tigli, riaccende i fari sulla questione sicurezza relativa alla Pineta di Levante. A gran voce ... lanazione.it