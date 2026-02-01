I 100 anni di Maria Luisa Gli auguri del Comune

A Castel San Pietro Terme si festeggia un secolo di vita. Maria Luisa Rubini ha compiuto 100 anni e il Comune le ha dedicato gli auguri. Nata ad Argenta nel 1926, la donna ha passato la vita tra negozi di famiglia, lavorando fin da giovane. La comunità si è riunita per celebrare questa lunga storia di dedizione e affetto.

Festa grande a Castel San Pietro Terme per i 100 anni di Maria Luisa Rubini. Nata ad Argenta il 29 gennaio del 1926, la Rubini si è dedicata al lavoro fin da giovanissima nei negozi di famiglia. Un'abile ricamatrice e una bravissima sarta specializzata in intimo da sposa capace di confezionare a mano autentici capolavori apprezzati da tutti per la minuziosa cura dei dettagli. Ancora oggi, a testimonianza del suo ottimo stato di salute, la Rubini continua a coltivare la passione per il lavoro manuale dedicandosi con costanza all'uncinetto. Un'arte declinata nella realizzazione di splendide presine per la casa donate con affetto ai conoscenti.

