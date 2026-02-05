Prevenzione è Rivoluzione | il professor Silvio Garattini a tu per tu con gli studenti dell’Itis Paleocapa

A Bergamo, il professor Silvio Garattini ha incontrato gli studenti dell’Itis Paleocapa per parlare di prevenzione e salute. Durante l’evento, Garattini ha spiegato che l’Italia ha una delle speranze di vita più alte al mondo, vicino al Giappone, con circa 84 anni. Ha ricordato come nel 1978 sia stato introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, un cambiamento che ha contribuito a migliorare la qualità della vita di molti italiani. Gli studenti hanno ascoltato attentamente, interessati a capire come la prevenzione possa fare la differenza.

Bergamo. “L’Italia è tra i Paesi più longevi, vicino al Giappone, con una speranza di vita media che si aggira attorno agli 84 anni e questo è anche il risultato di un passaggio cruciale, avvenuto nel 1978, con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante ciò ci collochiamo al 15° posto in termini di aspettativa di vita “in salute”. Come facciamo per far crescere la durata della nostra vita sana?”. È con questo interrogativo che ha esordito il prof. Silvio Garattini davanti agli studenti dell’ Itis Paleocapa di Bergamo, che nella mattinata di martedì 3 febbraio hanno partecipato – nel Museo Time della scuola – alla conferenza: “ Prevenzione è Rivoluzione ”, promossa dalla Commissione Sostenibilità e Ambiente in sinergia con la dirigente scolastica dott.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Silvio Garattini

Ultime notizie su Silvio Garattini

Argomenti discussi: Dal trattamento alla radice; Email threats: tecniche di analisi comportamentale e prevenzione; Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili; Cancro. Schillaci: Impegno costante per rafforzare prevenzione e cura.

