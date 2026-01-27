Dieci cuccioli in corsia la pet therapy entra in sette reparti dell' ospedale Benefici emotivi per i pazienti

La pet therapy in ospedale è una pratica che promuove il benessere emotivo dei pazienti, coinvolgendo cuccioli in diversi reparti. Dal 2017, iniziative come quelle dell’Ior hanno dimostrato l’efficacia di questa terapia, offrendo benefici emotivi e un supporto prezioso a chi si trova in condizioni di cura. Un intervento semplice ma importante, che contribuisce a migliorare l’esperienza dei pazienti durante il percorso di guarigione.

Tutto iniziò nel 2017, con le prime iniziative nel reparto di onco ematologia pediatrica grazie al coinvolgimento dello Ior. Poi lo stop forzato a causa del Covid. Ora un forte impulso con un nuovo progetto: la Pet therapy entra in ospedale e sarà estesa con interventi assistiti con gli animali.

