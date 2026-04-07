Negli anni di piombo in Italia, si discusse la possibilità di reintrodurre la pena di morte per reati di terrorismo contro lo Stato. Alcuni rappresentanti della cultura antifascista sostennero questa proposta come una soluzione alla violenza. Nel frattempo, in Israele si sono verificati episodi di convulsioni politiche e sociali, mentre si continuano a confrontare le posizioni sulla questione sionista, spesso accompagnate da forti polemiche e tensioni.

Nel pieno degli anni di piombo, in Italia, l’ipotesi di introdurre la pena di morte per i reati di terrorismo contro lo Stato fu sostenuta come concreta opzione di giustizia da alcuni autorevoli nomi della cultura antifascista. Dopo il sequestro di Aldo Moro e l’eccidio degli uomini della sua scorta lo fece Ugo La Malfa. Pochi anni più tardi, toccò a Massimo Mila e Leo Valiani. La pena di morte come “debito di pura giustizia”, secondo la definizione di Mila, appariva un corollario politicamente necessario della cosiddetta strategia della fermezza, giuridicamente giustificato dall’articolo 27 della Costituzione, che allora non escludeva del... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La pena di morte, le convulsioni di Israele, e la solita cattiva coscienza antisionista

Israele, approvata la pena di morte per terrorismoIn Israele, alla fine, la Knesset ha approvato la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo.

Israele, pena di morte ai terroristi: approvata la leggeLa Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e...

Temi più discussi: Israele/TPO: annullare la nuova legge sulla pena di morte; L’Italia esprime profonda preoccupazione per il disegno di legge sulla pena di morte approvato dal parlamento israeliano; Pena di morte, Israele più lontano dall’Europa; Israele, approvata legge sulla pena di morte per i condannati per terrorismo.

Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha votato il disegno di legge con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Le organizzazioni per i diritti umani e i governi di Germania, Francia, Italia e Regno Unito condannano l'approvazione di ... tpi.it

La legge approvata dalla Knesset è un anticipo della campagna elettorale della destra suprematista. Ma Israele rimane una democrazia che va difesa (e sa difendersi) da chi ...La legge approvata dalla Knesset è un anticipo della campagna elettorale della destra suprematista. Ma Israele rimane una democrazia che va difesa (e sa difendersi) da chi prova a pervertirne l’antrop ... linkiesta.it

Iran resiste, negoziati sotto minacce Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran dura da circa 40 giorni, dall’inizio il 28 febbraio. Il 6 aprile, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato dichiarazioni in merito al conflitto con l'Iran in due discorsi pubblici c - facebook.com facebook

Prosegue l’escalation della guerra tra #Iran, #StatiUniti e #Israele. Donald #Trump non ha ancora accettato la proposta di tregua di 45 giorni, mentre #Teheran respinge il cessate il fuoco chiedendo una pace permanente. Nel frattempo, Israele ha lanciato u x.com