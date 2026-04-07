La pena di morte le convulsioni di Israele e la solita cattiva coscienza antisionista

Da linkiesta.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni di piombo in Italia, si discusse la possibilità di reintrodurre la pena di morte per reati di terrorismo contro lo Stato. Alcuni rappresentanti della cultura antifascista sostennero questa proposta come una soluzione alla violenza. Nel frattempo, in Israele si sono verificati episodi di convulsioni politiche e sociali, mentre si continuano a confrontare le posizioni sulla questione sionista, spesso accompagnate da forti polemiche e tensioni.

Nel pieno degli anni di piombo, in Italia, l’ipotesi di introdurre la pena di morte per i reati di terrorismo contro lo Stato fu sostenuta come concreta opzione di giustizia da alcuni autorevoli nomi della cultura antifascista. Dopo il sequestro di Aldo Moro e l’eccidio degli uomini della sua scorta lo fece Ugo La Malfa. Pochi anni più tardi, toccò a Massimo Mila e Leo Valiani. La pena di morte come “debito di pura giustizia”, secondo la definizione di Mila, appariva un corollario politicamente necessario della cosiddetta strategia della fermezza, giuridicamente giustificato dall’articolo 27 della Costituzione, che allora non escludeva del... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Israele, approvata la pena di morte per terrorismoIn Israele, alla fine, la Knesset ha approvato la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo.

Israele, pena di morte ai terroristi: approvata la leggeLa Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e...

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