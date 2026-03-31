Israele approvata la pena di morte per terrorismo

La Knesset ha approvato una legge che prevede l'istituzione della pena di morte per reati legati al terrorismo. La decisione è stata presa dopo un lungo dibattito e riguarda specificamente atti di terrorismo. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane e sarà applicata a chi venga condannato per tali reati.

In Israele, alla fine, la Knesset ha approvato la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo. Il provvedimento é un pilastro del programma politico del partito di estrema destra del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir. La legge ha ottenuto il sostegno del primo ministro Benjamin Netanyahu e di una parte dell’opposizione guidata da Avigdor Lieberman. L’approvazione è avvenuta nonostante la contrarietà di una delle formazioni ultraortodosse della coalizione di governo. Israele, un dettaglio della legge provoca polemiche. Il testo prevede che la condanna capitale possa essere inflitta a chi causa intenzionalmente la morte di una persona in un contesto terroristico, con la specifica finalità di colpire l’esistenza stessa dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Israele, approvata la pena di morte per terrorismo Articoli correlati Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha approvato in via definitiva una legge che introduce la pena di morte per terrorismo in Israele, con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Israele, pena di morte ai terroristi: approvata la leggeLa Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Israele, approvata la legge sulla pena di morte per i terroristi Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo; Israele/TPO: annullare la nuova legge sulla pena di morte; Israele, approvata la legge per la pena di morte ai terroristi; Israele approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi accusati di terrorismo. Israele, approvata la legge per la pena di morte ai terroristiAlla Knesset 62 i voti a favore e 48 quelli contrari. Il premier Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto. Il testo prevede che la pena capitale possa ... tg24.sky.it Nella rassegna stampa di @ROBZIK: - Israele, pena di morte per i terroristi palestinesi - Stretto di Hormuz, Trump ci ripensa - L'assalto all'Africa della Chiesa ortodossa russa x.com La Stampa. . La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coaliz - facebook.com facebook