Israele pena di morte ai terroristi | approvata la legge

Il parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per chi causa intenzionalmente la morte di una persona con scopo terroristico. La normativa stabilisce che chi viene condannato per atti di terrorismo con omicidio sarà soggetto alla pena capitale. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale e si applica ai casi di omicidio con finalità terroristiche.

La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha incassato il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. Secondo il testo, è passibile di condanna a morte ”chi causa intenzionalmente la morte di una persona nell’ambito di un atto di terrorismo, con l’intento di negare l’esistenza dello Stato di Israele’‘. Il testo finale prevede che il tribunale abbia la facoltà di convertire la pena in ergastolo, nonché di imporre la pena capitale anche se non richiesta dall’accusa e senza che sia necessaria unanimità tra i giudici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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