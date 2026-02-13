Firenze | Pasticceria Fancy inaugurazione con DJ set e un dolce da record per una domenica golosa

Firenze si prepara a una domenica golosa: la Pasticceria Fancy inaugura il nuovo spazio con musica e un dolce record. Durante l’evento, un pasticcere ha preparato una torta lunga più di venti metri, stabilendo un nuovo primato regionale.

Firenze si prepara a una domenica golosa: la Pasticceria Fancy inaugura il nuovo spazio con musica e un dolce record. Firenze si appresta a vivere una domenica all’insegna del gusto e del divertimento. La Pasticceria Fancy riapre le porte del suo locale rinnovato in via Francesco Valori, 4r, il 15 febbraio, dalle 8:00 alle 15:00, con un evento che promette di attirare golosi e curiosi di ogni età. L’inaugurazione sarà animata da un DJ set e dalla presentazione di un “mega pain au chocolat”, una creazione originale pensata per celebrare il rinnovamento del locale e offrire un’esperienza unica. Dopo un periodo di lavori di ristrutturazione, la Pasticceria Fancy si prepara a riaccogliere i clienti con un’offerta rinnovata e un’atmosfera più accogliente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica pomeriggio, la pasticceria Fancy ha aperto le sue porte con un evento speciale.

Venerdì 12 dicembre, l’Area del Giardino Gio si trasformerà in un vivace salotto urbano per il dj set di Nico Boccia and friends, a partire dalle 19.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Alla Pasticceria Fancy dj set e mega pain au chocolat per l'inaugurazione del nuovo locale; Cosa fare questo weekend a Firenze.

Firenze, il «guru» della pizza apre in via Ghibellina: fila incredibile (e applausi in strada) all'inaugurazioneUna fila chilometrica ha invaso lumedì pomeriggio (14 luglio) Via Ghibellina a Firenze, in attesa dell’apertura della pizzeria di Vincenzo Capuano. L’inaugurazione era prevista per le 19, ma le ... corrierefiorentino.corriere.it

Cupcake nutella e crema al burro al cioccolato €2,50 Elegant bakery Via Nomentana 434 Fonte Nuova Roma 379 2712005 Aperti dal Martedì al Sabato orario 6:30/18:30 NO STOP Domenica 7/13 Lunedì riposo #bakery #torta #chantilly #frolla #pasticceria - facebook.com facebook