Palazzo Vallelonga a Torre del Greco | apertura gratuita per le Giornate FAI Scopri la bellezza!

Palazzo Vallelonga a Torre del Greco sarà aperto gratuitamente durante le Giornate FAI 2026. L’evento permette al pubblico di visitare l’edificio, che resterà accessibile in questa occasione speciale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con le Giornate FAI, dedicate alla scoperta dei patrimoni storici e culturali italiani. La visita è aperta a tutti senza costi e si svolge in una giornata specifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La BCP, Banca di Credito Popolare, sarà protagonista alle Giornate FAI di Primavera 2026, un evento imperdibile in programma il 21 e 22 marzo. Durante queste due giornate, sarà possibile visitare Palazzo Vallelonga, una storica sede della banca situata lungo il Miglio d’Oro a Torre del Greco. Questo prestigioso palazzo è un esempio significativo dell’architettura vesuviana e rappresenta un simbolo del forte legame tra la banca e il suo territorio. Le Giornate FAI, giunte alla loro 34esima edizione, sono il principale evento nazionale dedicato alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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