La Valsusa torna a essere teatro di tensioni. Gruppi anarchici, No Tav e membri di Askatasuna minacciano di tornare in piazza, alimentando il timore di possibili scontri. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

La Valsusa torna al centro di possibili scontri da parte di anarchici, No Tav ed elementi del centro sociale Askatasuna. L’appuntamento della contestazione, che sta allertando le nostre forze dell’ordine, è fissato per oggi, 8 febbraio alle ore 14. La scusa della protesta risiede nel fatto che questi gruppi sostengono che nell’hotel ci siano dei soldati israeliani andati lì a "decomprimersi" dopo la guerra, tanto da aver raffigurato sul manifesto un teschio con l’elmetto e con una bandiera israeliana. Da ieri, infatti, l’hotel in cui risiederebbero queste persone, che però sembrano essere solo dei civili israeliani in vacanza (come da sempre accade), viene assediato da telefonate che comprenderebbero offese e un “invito” a non ospitarli in alcun modo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Killer sionisti non benvenuti", la minaccia di No Tav e Askatasuna

Il centro sociale Askatasuna ha sempre sostenuto cause come l’antifascismo, il movimento No Tav e i diritti civili.

