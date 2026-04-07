La Pasqua 2026 si inserisce in un periodo in cui il pontificato di Leone XIV si caratterizza per un equilibrio tra tradizione e riforma. Un anno fa, papa Francesco aveva commentato la situazione della Chiesa, paragonandola a una tunica lacerata e con discepoli divisi. Attualmente, Leone XIV guida con fermezza la processione del Venerdì Santo nel Colosseo, portando avanti un messaggio di continuità e cambiamento.

Un anno fa papa Francesco gridava che la Chiesa appariva una tunica lacerata e i discepoli erano divisi, ora Leone regge con mano ferma la croce del Venerdì Santo conducendo il corteo che percorre il Colosseo. La Via Crucis del 2026, accompagnata da citazioni di san Francesco d’Assisi, mostra un pontefice che ha preso in mano il governo della Chiesa e vuole condurla a passi graduali e sicuri verso una nuova tappa. Non un pontefice che dall’alto, dalla spianata del tempio di Venere e Roma, segue la folla dei fedeli e lo svolgimento del rito, ma un “primo fedele” che tra le fiaccole rette da un giovane e una giovane si fa strada insieme agli altri nel “basso” del percorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Pasqua 2026 sottolinea i caratteri del pontificato di Leone XIV: un incastro fra tradizione e spinta riformatrice

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