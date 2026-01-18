Leone XIV La via disarmata e disarmante | il pontificato di Prevost raccontato da Antonio Preziosi

“Leone XIV. La via disarmata e disarmante” di Antonio Preziosi esplora il pontificato di Robert Prevost, analizzando il suo impegno verso la pace e la diplomazia. Attraverso un racconto chiaro e obiettivo, il libro offre un approfondimento sulla figura di Prevost, evidenziando le sue scelte e il suo percorso spirituale. Un testo che invita alla riflessione sul ruolo della Chiesa come promotrice di dialogo e comprensione.

È certamente la parola «pace» quella che si risuona più spesso all'interno del libro che il giornalista Antonio Preziosi, attuale direttore del Tg2, ha dedicato all'esordio del pontificato di Robert Prevost dal titolo Leone XIV. La via disarmata e disarmante (San Paolo). Un testo agile, pensato per offrire un ritratto quanto più approfondito possibile del primo pontefice "made in Usa". Definizione esatta, ma non certamente esaustiva per un pastore nato sì negli Usa, ma con il passaporto peruviano e che da tanto, troppo tempo non vive più in patria.

