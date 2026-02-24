tensioni con il vaticano i vescovi tedeschi tirano dritto e scelgono un presidente favorevole a una maggior democrazia nella chiesa

I vescovi tedeschi hanno deciso di mantenere la loro linea, nominando un nuovo presidente favorevole a maggiori spazi di partecipazione democratica nella Chiesa. Questa scelta arriva dopo settimane di discussioni accese con il Vaticano, che ha espresso preoccupazione per alcune riforme proposte. Il nuovo leader, noto per il suo approccio aperto, ha già annunciato iniziative per coinvolgere maggiormente i fedeli nei processi decisionali. La questione rimane al centro dei dibattiti ecclesiastici in Germania.

Roma, 24 febbraio 2026 – I vescovi tedeschi non mollano la presa e, sullo sfondo delle tensioni con la Santa Sede per la loro svolta marcatamente sinodale, eleggono un altro presidente di segno progressista che spinge per una via più democratica all’interno della Chiesa cattolica. Il 64enne Heiner Wilmer, religioso dehoniano, è stato scelto stamane come successore di monsignor Georg Bätzing nel corso dell’assemblea generale dell’episcopato tedesco in corso fino a giovedì a Würzburg. Tre anni fa il suo nome era stato ‘bruciato’ dalle frange tradizionaliste per il ruolo di prefetto dell’ex Sant’Uffizio poi andato al cardinale Victor Fernandez, non certo un conservatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Vaticano a lefebvriani: dialogo solo con stop a nuovi vescoviQuesta mattina in Vaticano il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede ha incontrato il superiore della Fraternità San Pio X.

Scontro nella Chiesa Usa sulla politica estera di Trump: il capo dei vescovi sceglie il silenzio. Bergogliani (e non solo) all’attaccoIl dibattito sulla politica estera di Donald Trump coinvolge anche i vescovi negli Stati Uniti, alcuni dei quali si sono espressi criticamente, mentre altri preferiscono il silenzio.

Card. Parolin: Vaticano non entra del Board of Peace/ Troppe criticità ma è importante dare una rispostaCard. Parolin spiega perché il Vaticano non parteciperà (per il momento) al Board of Peace: le criticità e le posizioni dell'Italia alla vigilia ... ilsussidiario.net

Il Papa, l'Europa sia unita per superare tensioni e antagonismiGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Citta' del Vaticano - si è svolta la seconda tappa degli Esercizi Spirituali per la Curia Romana. il - facebook.com facebook

Presented yesterday at the Library a new volume in the Studi e Testi series Una vita per l’Ambrosiana: Giovanni Galbiati Prefetto (1924–1951). Contatti e tensioni tra Milano e Roma nella vicenda delle sue dimissioni, edited by Prefect Emeritus Msgr. Cesare P x.com