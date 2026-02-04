Carnevale all' Ikea di Parma | il calendario delle iniziative

A Parma, il Carnevale porta le famiglie all’Ikea per un lungo periodo di festeggiamenti. Dal 7 al 17 febbraio, il negozio organizza attività per i bambini, tra laboratori, sfilate in maschera e cacce al tesoro. Arrivano anche incontri con un orso speciale, pensati per rendere il Carnevale un momento divertente e diverso dal solito.

Sabato 14 Febbraio martedì 17 Febbraio "Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade": una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita.

Da sabato 7 febbraio a martedì 17, Ikea Chieti organizza un Carnevale tutto dedicato ai bambini.

Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale.

