Sono passati sei mesi da quando Palace ha annunciato una collaborazione con Nike, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di sneaker. Tra le varie proposte, la modello Air Max 95 firmata da entrambe le marche ha attirato particolare interesse, diventando uno dei modelli più attesi di questa partnership. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da immagini e dettagli tecnici, mantenendo alta l’attenzione su questa uscita.

Sono passati ben sei mesi da quando Palace ha ufficialmente unito le forze con Nike, e questa è proprio la collaborazione che stavo aspettando. Intendiamoci, la Total 90 III era divertente e la Air Max Dn8 era folle in modo spettacolare, ma la Palace x Nike Air Max 95 è la scarpa. È quella che conta davvero, quella che ha un significato, ed è anche quella per cui sarei disposto a spendere una fortuna sul mercato resale. Se hai la sensazione di averla già vista, è perché il cofondatore Lev Tanju le aveva già “lanciate” in anteprima su Instagram il mese scorso. La foto era sfocata, semi nascosta, il classico scatto che ti lascia nel dubbio. Ma se sai cosa stai guardando, lo capisci subito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Nike Air Max 95 x Palace era destinata a spaccare fin dall’inizio

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