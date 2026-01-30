Nike presenta la collezione Air Max 95 City Pack

Nike ha appena lanciato il nuovo City Pack, una collezione che porta le iconiche Air Max 95 in città di tutto il mondo. La capsule include scarpe e abbigliamento ispirati alla silhouette che ha rivoluzionato il mondo delle sneaker trent’anni fa, mantenendo intatta la sua forza visiva. La presentazione ufficiale si è tenuta oggi, con appassionati e negozianti che già si preparano a far salire le vendite con questo richiamo di stile senza tempo.

Presentata la collezione. : una capsule esclusiva di calzature e abbigliamento che celebra l'intramontabile influenza di una silhouette iconica a livello globale, a trent'anni dal suo debutto. Più che una semplice reinterpretazione contemporanea di un'icona senza tempo, la collezione City Pack rende omaggio allo spirito pionieristico delle Air Max 95 attraverso quattro modelli di calzature dal carattere deciso e una linea di abbigliamento coordinata, ispirata all'artigianato locale e all'imprenditorialità urbana. Ogni creazione trae ispirazione dalle comunità locali e dagli atleti audaci che le abitano.

