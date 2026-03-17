Le Nike Air Max 95 dedicate ai Mondiali si distinguono per il design ispirato alla cultura britannica, con dettagli che richiamano simboli e stile del Regno Unito. Le scarpe sono state presentate in occasione dell’imminente Coppa del Mondo di calcio, che si svolgerà in Nord America. La collezione si rivolge ai tifosi e agli appassionati di sneaker, combinando elementi sportivi e fashion.

Le Olimpiadi stanno lasciando spazio alla Coppa del Mondo di calcio che prenderà il via in Nord America, il che può significare solo alcune cose: i tifosi, già vestiti di tutto punto, viaggeranno in lungo e in largo per sostenere la propria squadra, i fan tireranno fuori le loro vecchie maglie vintage e prenoteranno in anticipo i posti al pub. Ma se tutto questo entusiasmo non bastasse già, Nike ha appena lanciato quella che potrebbe essere la Air Max più british di sempre. Nike ha già presentato alcune sneaker a tema Mondiale, tra cui un paio di Air Max Plus blu cobalto per la Francia e alcune silhouette dedicate al Messico. Ma nessuna è stata così esplicitamente “in tema” come queste Air Max 95 ispirate all’Inghilterra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Air Max 95 per i Mondiali non potrebbero essere più british

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