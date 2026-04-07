La multa da 25mila euro per il gelato

Da oggi, le aziende che pubblicizzano prodotti e servizi devono fare attenzione all'uso del termine

Niente più polveri misteriose, se le gelaterie vorranno esporre ancora il termine artigianale per reclamizzare i propri prodotti dovranno adeguarsi alla nuova legge e dotarsi di un laboratorio Da oggi la parola "artigianale" non è più un'etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia). Tra le norme introdotte dalla legge per le Pmi c'è un cambiamento che definisce l'utilizzo del termine "artigianale" nella pubblicità di prodotti e servizi. E dietro quel termine dovrà esserci davvero un artigiano, con le sue competenze, il suo lavoro e - perché no - anche un po' di orgoglio. Secondo la nuova legge il termine "artigianale" non possa essere usato da chi non è formalmente un’impresa artigiana iscritta all’albo e da chi non produce o realizza direttamente ciò che vende come artigianale. 🔗 Leggi su Today.it

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:Assurdo 40 euro per tenere la macchina parcheggiata per 3h 15 minuti, una multa per mancato grattino nelle strisce blu mi costa di meno e la posso tenere più tempo ferma." - facebook.com facebook

L’ #AGCM ha sanzionato con una multa di 25.895.043 euro Morellato S.p.A per intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile. La società ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto ch x.com