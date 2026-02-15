decreto bollette il governo prepara bonus da 90 euro e sconti in bolletta per isee fino a 25mila euro

Il governo ha deciso di intervenire sul caro energia per aiutare le famiglie in difficoltà. A causa dell'aumento dei costi delle tariffe energetiche, il nuovo decreto prevede un bonus di 90 euro destinato a chi già riceve il bonus sociale. Inoltre, saranno introdotti sconti in bolletta per le famiglie con un Isee fino a 25.000 euro, con l’obiettivo di alleggerire le spese mensili di chi ha meno risorse.

Il governo prepara il decreto bollette, atteso in Consiglio dei ministri il 18 febbraio: previsto un contributo straordinario da 90 euro nel 2026 per i titolari del bonus sociale luce e un sostegno, nel 2026-2027, anche per chi ha Isee fino a 25mila euro. Nel testo anche interventi su mercato del gas e aiuti alle imprese energivore. Il decreto bollette in arrivo in Cdm: cosa prevede la bozza Bonus e contributi nel decreto L’intervento sul mercato del gas Il decreto bollette in arrivo in Cdm: cosa prevede la bozza Il nuovo decreto bollette è atteso in Consiglio dei ministri mercoledì 18 febbraio e nasce con un obiettivo dichiarato: ridurre l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi, e sostenere la competitività delle imprese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il bonus sociale da 90 euro, previsto nel nuovo decreto bollette, sarà accessibile anche con una soglia Isee più alta rispetto al passato.

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

