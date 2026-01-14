A Falconara Marittima, un caso di irregolarità ha portato a una multa di 25.000 euro a una badante che, pur lavorando in nero, percepiva la Naspi. Questa situazione evidenzia le problematiche legate al lavoro irregolare e alle verifiche delle autorità, che mirano a tutelare i diritti dei lavoratori e a prevenire abusi nel mercato del lavoro.

Falconara Marittima (Ancona), 14 gennaio 2026 – Ricevere l’assegno di disoccupazione e, nel frattempo, arrotondare con uno stipendio pagato "sotto banco". Un gioco che sembrava filare liscio per una cittadina rumena residente a Falconara Marittima, ma che si è interrotto bruscamente davanti al taccuino dei finanzieri. Il comando provinciale di Ancona, sempre in prima linea nel setacciare il territorio a caccia di irregolarità, ha messo a segno un nuovo colpo contro i "furbetti dei sussidi" e il lavoro sommerso. Durante una serie di controlli mirati, i militari della Compagnia di Falconara hanno scoperto che la donna lavorava a tempo pieno come badante presso l’abitazione di un’anziana della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falconara, lavora in nero ma incassa la Naspi: maxi multa da 25mila euro a una badante

Leggi anche: Scoperta a lavorare in nero mentre percepiva la NaSpi: maxi multa per una badante

Leggi anche: Lavoratori in nero e irregolarità: maxi multa di 30mila euro a una fabbrica novarese

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incassava la Naspi e lavorava in nero: badante smascherata - La donna è stata segnalata, sanzione al datore di lavoro Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di Ancona nel contrasto al lavoro nero e all’indebita percezione di sussidi pubblici. youtvrs.it