A Gallico intitolata una via al sottocapo nocchiere Martino

A Gallico è stata inaugurata una nuova via dedicata a Vincenzo Martino, sottocapo nocchiere. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Commissione toponomastica, di un rappresentante dell’Amministrazione e dei parenti di Martino. La strada intitolata si trova nel quartiere e l’evento ha visto la partecipazione di diverse persone legate alla figura commemorata.

Intitolata una via in memoria di Vincenzo Martino. La cerimonia, ospitata a Gallico, si è svolta alla presenza del presidente della Commissione toponomastica, Domenico Cappellano, dell'assessore Alex Tripodi (in rappresentanza dell'Amministrazione) e di parenti dello stesso Martino. Presenti cittadine e cittadini, rappresentanti istituzionali e familiari in un clima di raccoglimento e condivisione; a testimonianza di una memoria che continua a vivere nello spazio pubblico e nella coscienza della comunità. Da oggi quella via racconterà una storia. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - A Gallico intitolata una via al sottocapo nocchiere Martino Articoli correlati Vietri sul Mare, intitolata una strada al dottor Pietro AvalloneGrande emozione ed attimi di commozione, questa mattina nella frazione Raito di Vietri sul Mare, per l'intitolazione del tratto di strada, già via... Asl Roma 3, Al Centro Paraplegici di Ostia intitolata una stanza a Luigi BraccalentiOstia, 10 gennaio 2025 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della Stanza numero 20 (dedicata alle attività sociali) del Centro...