Miralem Pjani? ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni, condividendo la decisione tramite un video su Instagram. Dopo una carriera ricca di esperienze in diversi club, il centrocampista bosniaco conclude la sua attività sportiva, lasciando un segno nel mondo del calcio.

Miralem Pjani? dice basta. Il centrocampista bosniaco ha annunciato l’addio al calcio giocato con un video pubblicato su Instagram: a 35 anni, il “Pianista” appende gli scarpini al chiodo. Rimasto svincolato dallo scorso luglio dopo l’esperienza al CSKA Mosca, Pjani? chiude una carriera segnata da talento e visione. Capitolo speciale con la Roma: dal 2011 al 2016, 185 presenze, 30 gol e 44 assist, numeri che raccontano l’impronta lasciata in giallorosso. Nel messaggio di commiato, Pjani? affida al linguaggio della musica il saluto al suo pubblico: «Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pjani? si ritira: addio al calcio a 35 anni

Approfondimenti su Miralem Pjanic

Rui Patricio, ex portiere della Roma, si ritira dal calcio professionistico all'età di 37 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Miralem Pjanic

Rally, Ott Tanak si ritira: Ma non è un addio definitivo, devo resettareL'estone una volta iridato Ott Tanak (Hyundai) annuncia un passo indietro nel Wrc 2026, dal quale ha già annunciato il ritiro anche il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera. Basta con il rally ... sport.sky.it

TUTTO IN ASTA DA SOLO 1€ LE ASTE STANNO PER SCADERE ! VINCI E RITIRA IN SEDE SENZA SPESE DI SPEDIZIONE https://ebay.us/m/lO3TWV - facebook.com facebook