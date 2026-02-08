Nkoulou si ritira dal calcio | l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni Decisione ufficiale!

Nkoulou lascia il calcio a 35 anni. L’ex difensore del Torino ha deciso di smettere ufficialmente, salutando così una delle sue tappe più importanti in carriera. La sua scelta segna la fine di un percorso ricco di successi nel calcio africano e in Italia.

