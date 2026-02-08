Nkoulou lascia il calcio a 35 anni. L’ex difensore del Torino ha deciso di smettere ufficialmente, salutando così una delle sue tappe più importanti in carriera. La sua scelta segna la fine di un percorso ricco di successi nel calcio africano e in Italia.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l’espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo» Bologna, Italiano dopo la sconfitta contro il Parma: «L’espulsione di Pobega non c’è. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. Decisione ufficiale!

Approfondimenti su Nkoulou Torino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nkoulou Torino

Argomenti discussi: ?? Fiorentina-Torino: le pagelle di Federica Zille.