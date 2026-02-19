Lautaro Martinez si è infortunato durante una partita decisiva, causando preoccupazione nell’Inter. Il giocatore argentino ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a uscire dal campo, lasciando i nerazzurri senza uno dei loro attaccanti principali. La squadra dovrà valutare le sue condizioni nelle prossime ore, mentre altri giocatori hanno segnalato piccoli acciacchi. La formazione si prepara per le prossime sfide, ma l’assenza di Lautaro rappresenta un ostacolo importante. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

“Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio”. Le parole di Cristian Chivu non lasciano spazio a interpretazioni: il problema muscolare al polpaccio accusato da Lautaro Martinez nel corso di Bodo Glimt- Inter – match terminato per 3-1 in favore dei norvegesi – non è roba di poco conto. E quando gli allenatori si sbilanciano così, è difficile che sbaglino. Per avere certezza però servirà attendere gli esami di rito, che l’attaccante nerazzurro svolgerà nella giornata di venerdì. Ma cosa è successo? Accade tutto al 61?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un infortunio abbastanza serio”: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo. Come sta

La sentenza di Chivu: “Abbiamo perso Lautaro, infortunio abbastanza serio”Cristian Chivu annuncia di aver perso Lautaro Martinez a causa di un infortunio grave durante la partita contro il BodøGlimt.

Infortunio Lautaro Martinez, come sta l’attaccante nerazzurro? Ecco le ultime sulle sue condizioniLautaro Martinez si è infortunato durante l'allenamento dell'Inter, causando preoccupazione tra tifosi e staff.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.