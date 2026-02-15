Juventus infortunio Holm | lesione al soleo e stop di almeno due settimane

Emil Holm si è infortunato durante il Derby d’Italia, causando un infortunio al muscolo soleo e un stop di almeno due settimane. La Juventus affronta ora una nuova difficoltà nella difesa, poiché il difensore svedese si è fermato dopo aver subito un colpo durante la partita di San Siro. Il giocatore ha lasciato il campo zoppicando, e i controlli medici hanno confermato la lesione muscolare.

L'emergenza difensiva in casa Juventus si aggrava ulteriormente all'indomani del Derby d'Italia. Dopo il caso Kalulu, la società bianconera deve fare i conti con lo stop forzato di Emil Holm, uscito malconcio dalla sfida di San Siro. Gli esami strumentali effettuati in mattinata presso il JMedical hanno confermato i timori dello staff tecnico: il laterale svedese ha riportato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo della gamba destra. Il calciatore, che era subentrato nella ripresa del match contro l' Inter, inizierà immediatamente il protocollo riabilitativo. La gravità dell'infortunio al polpaccio impone uno stop forzato di almeno quindici giorni, termine dopo il quale verranno effettuati nuovi accertamenti radiologici per stabilire la data precisa del rientro in campo.