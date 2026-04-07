Agli Stati Uniti la guerra in Iran è già costata più di 2 miliardi di dollari | Distrutte risorse chiave per il confronto con la Cina

Gli Stati Uniti hanno speso tra i 22,3 e i 31 miliardi di dollari in operazioni militari contro l’Iran, secondo fonti ufficiali. La campagna, iniziata a fine febbraio con un attacco congiunto con Israele, ha comportato la distruzione di risorse considerate strategiche, in un contesto di tensioni crescenti nella regione. Finora, la guerra ha causato un costo economico superiore ai 2 miliardi di dollari solo per le attività negli Stati Uniti.

I danni subiti in Medio Oriente stanno prosciugando sistemi radar, difese antimissile e mezzi strategici. Secondo analisti ed ex funzionari del Pentagono, il rischio è indebolire la capacità di Washington di reagire a una crisi nell’Indo-Pacifico. "La Cina potrebbe essere incoraggiata a considerare mosse aggressive nei contro Taiwan" La campagna militare statunitense contro l'Iran, avviata dopo l'ordine di attacco congiunto Usa-Israele di fine febbraio, per Washington ha già comportato una spesa stimata tra i 22,3 e i 31 miliardi di dollari. Di questa cifra, tra 2,1 e 3,6 miliardi corrispondono al costo delle attrezzature militari... 🔗 Leggi su Today.it

Iran, la guerra è costata finora agli Stati Uniti 12 miliardi di dollariIl direttore del Consiglio economico nazionale americano, Kevin Hassett, intervenendo alla Cbs ha affermato che il costo dell'operazione militare...

La resistenza dell’Iran ha sorpreso gli Stati Uniti. Temendo una lunga guerra il Pentagono corre ai ripari e chiede a Trump “200 miliardi di dollari” per proseguire le ostilitàMeno male che la guerra in Iran, secondo Donald Trump, doveva durare “pochi giorni”.

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; L'Italia nega l'utilizzo di Sigonella agli Usa e altre notizie interessanti; La spesa militare fuori controllo del Pentagono trascina gli Stati Uniti in conflitti infiniti.

Cosa c’è dietro il divieto di atterrare a Sigonella imposto dall’Italia agli Stati UnitiPrincipalmente un ragionamento politico che ha a che fare, ovviamente, con il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump ... ilpost.it

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"Gli obiettivi militari degli Stati Uniti sono stati raggiunti. Ciò significa, come ha detto il presidente, che a breve questa guerra si concluderà. E credo che la natura della conclusione dipenda in ultima analisi dagli iraniani". Lo ha detto il vicepresidente americ - facebook.com facebook

Le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, in particolare riguardo alla minaccia di colpire infrastrutture vitali dell’Iran come centrali elettriche, ponti e pozzi petroliferi, rappresentano una chiara violazione delle norme riconosciute del diritt x.com