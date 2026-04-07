Agli Stati Uniti la guerra in Iran è già costata quasi 30 miliardi di dollari | Distrutte risorse chiave per il confronto con la Cina

Gli Stati Uniti hanno speso tra 22,3 e 31 miliardi di dollari in una campagna militare contro l'Iran avviata a fine febbraio, dopo un attacco congiunto con Israele. La guerra ha causato la distruzione di risorse considerate chiave per il confronto con la Cina, secondo fonti ufficiali. La cifra totale rappresenta quasi 30 miliardi di dollari, evidenziando un investimento considerevole nel conflitto in corso.

I danni subiti in Medio Oriente stanno prosciugando sistemi radar, difese antimissile e mezzi strategici. Secondo analisti ed ex funzionari del Pentagono, il rischio è indebolire la capacità di Washington di reagire a una crisi nell’Indo-Pacifico. "La Cina potrebbe essere incoraggiata a considerare mosse aggressive contro Taiwan" La campagna militare statunitense contro l'Iran, avviata dopo l'ordine di attacco congiunto Usa-Israele di fine febbraio, per Washington ha già comportato una spesa stimata tra i 22,3 e i 31 miliardi di dollari in sole cinque settimane. Di questa cifra, tra 2,1 e 3,6 miliardi corrispondono al costo delle... 🔗 Leggi su Today.it

Agli Stati Uniti la guerra in Iran è già costata più di 2 miliardi di dollari: "Distrutte risorse chiave per il confronto con la Cina"I danni subiti in Medio Oriente stanno prosciugando sistemi radar, difese antimissile e mezzi strategici.

Iran, la guerra è costata finora agli Stati Uniti 12 miliardi di dollariIl direttore del Consiglio economico nazionale americano, Kevin Hassett, intervenendo alla Cbs ha affermato che il costo dell'operazione militare...

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; L'Italia nega l'utilizzo di Sigonella agli Usa e altre notizie interessanti; La spesa militare fuori controllo del Pentagono trascina gli Stati Uniti in conflitti infiniti.

L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: cosa è successoLa ricostruzione del Corriere della Sera: Crosetto avrebbe espresso il suo diniego nei giorni scorsi perché non era stata presentata alcuna richiesta ... avvenire.it

Cosa c’è dietro il divieto di atterrare a Sigonella imposto dall’Italia agli Stati UnitiPrincipalmente un ragionamento politico che ha a che fare, ovviamente, con il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump ... ilpost.it

"Gli obiettivi militari degli Stati Uniti sono stati raggiunti. Ciò significa, come ha detto il presidente, che a breve questa guerra si concluderà. E credo che la natura della conclusione dipenda in ultima analisi dagli iraniani". Lo ha detto il vicepresidente americ - facebook.com facebook

A destinazione! Dall'Europa agli Stati Uniti d'America - @shaunthesheep è a @NASAKennedy , pronta a supportare i colleghi astronauti della missione #Artemis II . Shaun non avrebbe perso questa occasione per nulla al mondo. Parola di @esaspaceflig x.com