Negli ultimi tempi si osserva come le fazioni coinvolte nella lotta sui social media riescano a rispondere prontamente con meme e contenuti virali, mettendo in difficoltà il leader politico più noto. Questa capacità di risposta rapida sembra avere effetto anche sulle vicende reali legate al conflitto comunicativo online. La dinamica tra le parti si svolge in modo sempre più veloce, influenzando il modo in cui vengono percepite le notizie e le opinioni diffuse sulla rete.

«Come fai quando vuoi spezzare un filo di ferro? Prima lo torci in una direzione e poi nell’altra». Nella riuscita trasposizione cinematografica de Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli, la sceneggiatura cofirmata da Emmanuel Carrère salva uno dei passaggi più acuti del libro. Il protagonista del romanzo, l’enigmatico consigliori di Vladimir Putin Vadim Baranov, fissa le priorità della guerra ibrida che la Russia deve impegnare sul fronte digitale col suo esercito di hacker. Per farlo, illustra la teoria del filo di ferro: «Man mano che costruirete la vostra rete, vi renderete conto che ci sono dei temi ai quali le persone tengono di più. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La guerra dei social la perde Trump

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Iran, tra restrizioni e informazione. Ecco la prima guerra dell’era dei social mediaSiamo in piena era social media, sommersi da immagini e video sia veri sia generati con l’intelligenza artificiale.

La Guerra di Trump è un Regalo a Putin e Xi

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Trump intensifica le minacce contro l'Iran, ma si prepara a una guerra più lunga del previstoPer equilibrio, esperienza, ricchezza di fonti, Amos Harel, firma di punta di Haaretz, è considerato a ragione uno dei più autorevoli analisti politici e militari israeliani. Trump intensifica le ... globalist.it

Il discorso sull'Iran è un'antologia dei post di TrumpPoche novità dalle attese parole del Presidente degli Stati Uniti, che per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran parla dalla Casa Bianca. Il discorso è un resoconto ordinato degli ultimi pos ... tg24.sky.it

Guerra in Medio Oriente, tutti gli ultimatum di Donald Trump all’Iran x.com

«Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. - facebook.com facebook