Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano | la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech

Il sindaco Beppe Sala ha perso in Europa la partita dei bagni pubblici di Milano. La Corte di Giustizia Ue ha bocciato la gara con cui il Comune aveva deciso di installare 110 servizi igienici moderni e gratuiti per cittadini e visitatori. La decisione mette in discussione il progetto e apre un nuovo capitolo sulla gestione dei servizi pubblici in città.

Il sindaco Beppe Sala ha perso la battaglia dei wc di Milano. La Corte di Giustizia europea ha bocciato la sua gara per installare 110 servizi igienici gratuiti di ultima generazione per milanesi e turisti. Il contratto era stato firmato il 5 dicembre 2023 con il raggruppamento di imprese A&C Network srl unipersonale (ora Digital Vox) Vox Communication. La gara prevedeva 24 anni di manutenzione dei “vespasiani” tecnologici in cambio di 18 anni di utilizzo da parte dei vincitori di 97 impianti pubblicitari. L’assegnazione del bando era stata impugnata però da un altro concorrente, la Urban Vision che dopo due anni di battaglie in ogni grado di giudizio si è vista infine dare ragione.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Wc Guerra di Segrate, la Corte Ue dà torto a Fininvest sul risarcimento alla Cir di De Benedetti: “La giustizia italiana non violò i diritti di Silvio Berlusconi” La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di Fininvest nel caso della guerra di Segrate, confermando che la giustizia italiana non ha violato i diritti di Silvio Berlusconi. Politica agricola comune, la Corte dei Conti Ue boccia la proposta di Bruxelles: “Più complessità e incertezza su fondi” La Corte dei Conti europea ha bocciato senza mezzi termini la proposta della Commissione per la nuova Politica Agricola Comune. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Delegazione italiana Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò (presidente de Coni) Beppe Sala (sindaco di Milano) Attilio Fontana (Governatore della Lombardia) e Luca Zaia (presidente del Consiglio regionale del Veneto) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.