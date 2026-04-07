Il trasferimento temporaneo del Guernica di Picasso al Museo Guggenheim di Bilbao ha suscitato un confronto tra il governo basco e l'amministrazione centrale. Madrid ha deciso di bloccare il ritorno dell'opera a Bilbao, contrastando con le richieste della regione basca. La disputa riguarda le modalità e le tempistiche del trasferimento, che al momento risultano bloccate dalle autorità di Madrid.

Il governo basco e l’amministrazione di Madrid sono attualmente impegnati in un acceso scontro per il trasferimento temporaneo del Guernica di Picasso al Museo Guggenheim di Bilbao. L’iniziativa mira a celebrare i 90 anni trascorsi dal bombardamento della città basca. L’opera, che risiede presso il museo Reina Sofía di Madrid dal 1992, è al centro di una disputa che ha contrapporsi Isabel Díaz Ayuso, presidente della regione di Madrid, e Aitor Esteban, leader del partito nazionalista basco. La richiesta di spostare il dipinto per l’anniversario è stata respinta, scatenando un diverbio pubblico tra i due politici. Isabel Díaz Ayuso ha criticato l’istanza definendola come una visione provinciale della cultura, sostenendo che l’arte sia universale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro per il Guernica di Picasso: Madrid blocca il ritorno a Bilbao

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