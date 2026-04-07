La giostra si blocca a mezz' aria | restano quasi un' ora appesi nel vuoto

Durante la serata di Pasquetta, otto ragazzi sono rimasti bloccati su una giostra a circa dieci metri d’altezza, rimanendo sospesi nel vuoto per circa un’ora. L’incidente si è verificato nel luna park, dove la giostra si è improvvisamente fermata, lasciando i ragazzi appesi senza possibilità di scendere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza i presenti e farli scendere.

Attimi di terrore a Cesena nella serata di Pasquetta, dopo che un blackout improvviso ha arrestato la discesa della giostra lasciando 8 ragazzi sospesi a 10 metri d'altezza La serata di Pasquetta al luna park si è trasformata in un incubo per otto ragazzi rimasti bloccati su una giostra a circa dieci metri d’altezza. È accaduto intorno alle 21:30 di lunedì 6 aprile a Gambettola (Cesena), quando un guasto improvviso a una cabina elettrica ha provocato un blackout in un'ampia zona del paese, coinvolgendo anche l'area delle attrazioni. Se per le altre giostre l'interruzione di corrente ha causato soltanto l'arresto immediato degli impianti, una delle attrazioni era in funzione al momento del blackout e ha lasciato sospesi nel vuoto e al buio gli otto giovani a bordo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Il vuoto d’aria nel quale è finita la Serie A Aria ancora troppo inquinata nel Ravennate: restano in vigore le limitazioni antismogSulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, nelle giornate di domani, sabato, domenica e lunedì resteranno in... Una giostra chiamata Tsunami è crollata #India #giostra #tsunami #parlami