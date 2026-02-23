Il vuoto d’aria nel quale è finita la Serie A

Una recente variazione nel campionato di Serie A ha portato a un vuoto d’aria tra le squadre in corsa. Dopo settimane di equilibrio tra le prime posizioni, la distanza tra l’Inter e il Milan si è più che raddoppiata, arrivando a dieci punti. L’Inter continua a dominare senza fatica, mentre il Milan fatica a mantenere il ritmo, tra sconfitte e recuperi controversi. La situazione si fa sempre più complicata per le contendenti.

C’è un vuoto d’aria nel campionato di Serie A. Il torneo che solo poche settimane fa era definito dai cinque punti di distacco all’interno delle tre fasce (scudetto, Europa, salvezza), ormai raddoppia e lascia, appunto, un senso di vuoto che occorrerà colmare: sono infatti diventate dieci le lunghezze tra l’Inter, che sta vivendo senza sforzo una stagione da cannibale, e il Milan impantanatosi tra il recupero contro il Como e la balorda sconfitta interna per mano del Parma e un po’ pure dell’arbitro Marco Piccinini. Ciò accade, più o meno, anche nella bagarre per viaggiare all’estero nel 2026-2027: lo stesso Como e Atalanta hanno scavato un analogo, incolmabile solco con le taciute ambizioni del Sassuolo e le rivendicazioni di antica e nuova nobiltà (Lazio, Udinese, Bologna). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

