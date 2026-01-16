Aria ancora troppo inquinata nel Ravennate | restano in vigore le limitazioni antismog

A causa delle condizioni di inquinamento ancora elevate nel Ravennate, restano in vigore le restrizioni antismog previste dal Piano aria regionale. Secondo le previsioni di Arpae, tali limitazioni saranno applicate nelle giornate di domani, sabato, domenica e lunedì, in attesa del nuovo bollettino che verrà emesso il 19 ottobre. È importante rispettare le misure per tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica.

