Asse Wikipedia-Intelligenza artificiale Così la Rete va sempre più a sinistra

Negli ultimi mesi, Wikipedia ha rivisto la propria posizione sull’uso dell’intelligenza artificiale. Dopo aver evidenziato preoccupazioni sul suo impatto, la fondazione Wikimedia ha stretto accordi con grandi aziende come Amazon, Meta e Microsoft, per integrare e monetizzare i propri contenuti. Questa svolta segna un cambiamento nel rapporto tra la piattaforma e le tecnologie emergenti, evidenziando un percorso di adattamento e collaborazione nel panorama digitale.

Wikipedia, l’enciclopedia universale online, ha cambiato idea. Un anno fa si lamentava che l’uso dell’Intelligenza artificiale la stava saccheggiando, nei giorni scorsi la fondazione che la gestisce, Wikimedia, ha chiuso accordi con i big dell'Intelligenza artificiale, tra i quali Amazon, Meta e Microsoft, per monetizzare il proprio sapere. «Sono molto contento che i modelli di Intelligenza artificiale si stiano addestrando sui dati di Wikipedia, perché sono curati da esseri umani», ha dichiarato il fondatore Jimmy Wales. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Asse Wikipedia-Intelligenza artificiale. Così la Rete va sempre più a sinistra Wikipedia compie 25 anni, il confronto con l’intelligenza artificialeNel corso dei suoi 25 anni, Wikipedia si è affermata come una delle principali fonti di informazione online. Wikipedia compie 25 anni: come resiste all’assalto dell’intelligenza artificiale e di Elon MuskIl 15 gennaio 2026, Wikipedia celebra 25 anni di presenza online. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Wikipedia compie 25 anni, pericoli dall'IA e da Musk. L'intelligenza artificiale potrà addestrarsi su Wikipedia a pagamentoWikimedia, fondazione che gestisce Wikipedia, ha stretto una serie di accordi con i big dell'intelligenza artificiale per monetizzare il proprio sapere. Risalgono allo scorso aprile le lamentele contr ... today.it Wikipedia sigla accordi con Microsoft, Meta e Perplexity sull’intelligenza artificialeGli accordi, ha spiegato il fondatore Jimmy Wales, oltre a consentire la monetizzazione del sapere dell'enciclopedia online, serviranno ad aiutare anche i volontari in alcune operazioni di aggiornamen ... msn.com Nel primo messaggio, Flavia Anania, 61 anni, ha indicato come asse prioritario della sua azione la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto a ogni forma di criminalità, a cominciare da quella organizzata - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.